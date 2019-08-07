Руслан Рябошапка, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/n125276-ryaboshapka-ojidaet-do-konca-goda-neskolko-prigovorov-antikorsuda-ne-vse-budut-obvinitelnymi.html

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Согласно взятым Украиной обязательствам, до конца этого года должны быть приняты 20−25 решений Антикоррупционного суда.

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Об этом в интервью «Телеканалу 24» заявил заместитель председателя Офиса президента Руслан Рябошапка.

По мнению чиновника, достичь этого количества судебных решений в указанные сроки реально, если Антикоррупционный суд начнет работать с сентября.

Однако, по его словам, не нужно ожидать принятия Антикоррупционным судом исключительно

обвинительных решений, будут и оправдательные.

Мы не можем заставлять сейчас (вынесения — ред.) исключительно обвинительных приговоров, потому что они должны быть справедливы, — отметил чиновник.

По его словам, возможно, важнее будет прежде всего заняться поиском и возвращением украденных у страны активов.

Возможно, я так и сфокусировал бы приоритеты работы НАБУ и САП. Не посадить в тюрьму чиновника, а найти то, что было украдено и вернуть государству, — отметил Рябошапка.

Напомним, судьи на проведенном 7 мая собрании решили, что Высший антикоррупционный суд Украины должен заработать с 5 сентября 2019 года.