Рада попередньо підтримала скасування недоторканності. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n126115-rada-v-pershomu-chytanni-pidtrymala-skasuvannya-nedotorkannosti.html

Ракурс

Скасування депутатської недоторканності попередньо схвалили депутати Верховної Ради.

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Нардепи підтримали проект постанови № 1095 про попереднє схвалення закону щодо скасування недоторканності. Розгляд питання в другому читанні планується під час наступної сесії парламенту, яка очікується наступного тижня.

За проголосували 363 нардепи, проти — 0, не голосували — 29. За постанову не проголосував жоден член фракції «Опозиційна платформа — За життя».

На першому пленарному засіданні парламенту розглядався законопроект № 7203 про скасування недоторканності нардепів, ініційований фракцією «Блок Петра Порошенка» в Раді минулого скликання. Документ пропонує змінити ст. 80 Конституції України, вилучивши з неї положення про те, що народних обранців без згоди парламенту не можна притягувати до кримінальної відповідальності, затримувати й арештовувати, а також про те, що їм гарантовано недоторканність.

Водночас норма про те, що нардепи не несуть юридичної відповідальності за підсумки голосування та висловлювання в Раді, крім відповідальності за образу й наклеп, продовжуватиме діяти.

У разі ухвалення закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Конституційний суд торік визнав вказаний законопроект таким, що відповідає Конституції, але рекомендував парламенту врахувати стан політичної і правової систем в Україні під час розгляду документу. Зокрема, йдеться про спроможність забезпечити ефективне виконання нардепами своїх повноважень, функціонування ВР і реалізацію конституційного принципу поділу влади у разі повної відсутності інституту недоторканності народних обранців.