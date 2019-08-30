Моряків вивезли з «Лефортово»: що відомо про обмін полоненими, фото — 24 канал

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Ракурс

Обмін утримуваними особами між Росією та Україною триває. Після нічних сенсаційних повідомлень та ранкових спростувань адвокат українського політв’язня Миколи Карп’юка Ілля Новіков повідомив, що заарештованих українських моряків справді вивезли з СІЗО «Лефортово».

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Я не брав участі в жеребкуванні на відвідування Карп’юка, оскільки, за моїми даними, мого підзахисного вже відвезли. І там така ситуація загальна за всіма заарештованим, — заявив адвокат для «МБХ медіа».

Новіков також захищає командира малого броньованого артилерійського катера «Бердянськ» Романа Мокряка. А ось адвокат іншого моряка, Василя Сороки, Сергій Бадамшин не підтвердив інформацію про те, що українських моряків вже вивезли з «Лефортово».

Підтвердити слова Новикова не можу. Офіційної інформації немає, — повідомив Бадамшин.

Утім, в ситуації з обміном полоненими між Україною і Росією залишається багато незрозумілого. Після того, як з’явилася інформація, що українські полонені і військові моряки вже повертаються до Києва, адвокат росіян Валентин Рибін заявив у Фейсбук, що з Росії до Києва літак не вилітав.

Станом на ранок ніхто нікуди не летить. Всі громадяни Російської Федерації, а також громадяни України перебувають, хто в пункті збирання, хто в місцях попереднього ув’язнення або відбування покарання. З Росії в Київ ніякий літак не вилітав, — повідомив Рибін.

Раніше його слова цитували росЗМІ, вказуючи на те, що обмін, імовірно, відбудеться у вівторок, 3 вересня. Адвокат заявляв, що в обміні можуть взяти участь 12 громадян Російської Федерації.

Згодом підтвердження про складні переговори між Києвом та Москвою надійшло і з Москви. Буцімто Росія і Україна ще не почали обмін полоненими. Він стартуватиме, коли будуть оформлені необхідні документи, повідомило «Інтерфаксу» інформоване джерело в столиці Росії.

Нагадаємо, що у ніч з 29 на 30 серпня інформпростір вибухнув повідомленнями про завершення обміну утримуваними особами. Усе почалося із посту на сторінці нового генпрокурора Рябошапки. Згодом українські офіційні особи спростували інформацію про завершення обміну, але водночас непрямо підтвердили, що процес на завершальній стадії.