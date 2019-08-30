Інформпростір вибухнув повідомленнями про обмін полоненими. Фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n126149-golovni-novyny-za-30-serpnya-chutky-navkolo-obminu-polonenymy-ta-shvalennya-pentagonom-viyskovoyi.html

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Сьогодні інформаційний простір розривалося повідомленнями про завершення обміну в’язнями між Україною та Росією. Спершу про це заявив новообраний генеральний прокурор Руслан Рябошапка, однак офіційний Київ спростував інформацію про завершення обміну, але водночас непрямо підтвердив, що процес на завершальній стадії.

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Так, прес-службі президента України поінформувала, що «процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває, а інформація про його завершення не відповідає дійсності». У Службі безпеки теж відзначили, що переговорний процес триває.

Тим часом у аеропорту «Жуляни» в Києві журналісти зафіксували кілька військових літаків. А адвокат українського політв’язня Миколи Карп’юка Ілля Новіков повідомив, що заарештованих українських моряків вивезли з московського СІЗО «Лефортово».

У Пентагоні провели аналіз програми військової допомоги та дійшли висновку, що Україні потрібно надати 250 млн дол. допомоги. Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Вашингтон має намір продовжувати широку співпрацю у сфері оборони з Україною.

У п’ятницю, 26 серпня, співробітники Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України влаштували обшуки в офісі «UA: Суспільне мовлення». З’ясувалося, що слідчі дії відбувалися у рамках кримінального провадження за фактом можливих порушень з боку керівників Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Народні депутати від «Опозиційної платформи — За життя» Віктор Медведчук та Вадим Рабіновіч 30 серпня прибули в Москву. У російській столиці українські політики відвідали СІЗО «Лефортофо». Нардепи стверджували, що зустрічалися з українськими політв’язнями Станіславом Клихом та Миколою Карпюком. При цьому в СІЗО не пропустили адвокатів Володимира Балуха та Олександра Кольченка.