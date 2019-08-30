Медведчук і Рабінович у Москві. Фото: Дмитро Астахов

https://racurs.ua/ua/n126138-medvedchuk-u-rosiyi-polityk-stverdjuie-scho-zustrivsya-z-klyhom-ta-karpukom-u-lefortovo-video.html

Ракурс

Віктор Медведчук та Вадим Рабіновіч, народні депутати від «Опозиційної платформи — За життя», 30 серпня прибули в Москву.

Loading...

У російській столиці Медведчук та Рабіновіч відвідали СІЗО «Лефортофо». Нардепи стверджують, що зустрічалися з українськими політв’язнями Станіславом Клихом та Миколою Карпюком. Політики заявили, що передали їм хліб та сало. Про це вони повідомили в ефірі телеканалу «112 Україна».

Обміном полонених займається держава. Влада сьогодні веде переговори. Веде переговори й міністр внутрішніх справ по своїй лінії. Вони досить успішні, — зазначив Медведчук.

Тим часом видання «Медуза» пише, що російські тюремники не пропустили в «Лефортово» адвокатів засуджених Володимира Балуха та Олександра Кольченка.

Нагадаємо, через візити народного депутата Юрія Бойка та його соратника Віктора Медведчука до Росії Служба безпеки України здійснює досудове розслідування за фактом скоєння дій, передбачених ст. 111 (державна зрада) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність) Кримінального кодексу України. Експерти проведуть судову лінгвістичну експертизу тексту виступів лідерів «Опозиційної платформи — За життя» під час поїздки до Росії напередодні позачергових виборів до Верховної Ради.