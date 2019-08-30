Жінку, яка зарізала новонароджену доньку помістили до психлікарні. Фото: Открытая газета

https://racurs.ua/ua/n126137-zarizala-novonarodjenu-donku-u-rivnomu-do-psyhlikarni-pomistyly-porodillu.html

Ракурс

У Рівному судитимуть жінку, яка вбила свою новонароджену дитину.

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Зловмисницю помістили до психіатричного закладу з суворим наглядом. Раніше 21-річній рівнянці повідомили про підозру у вчиненні злочину за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Про це 20 серпня повідомила прес-служба ГУ Нацполіції у Рівненській області.

Трагедія сталася 17 березня 2019 року. Мешканка Запоріжжя після закінчення у Рівному одного з університетів, залишилася жити в обласному центрі в квартирі співмешканця. Від 26-річного чоловіка вона у лютому народила дитину.

Чоловік того дня на деякий час вийшов із квартири, а коли повернувся — виявив свою доньку мертвою. Дитина померла від різаної рани на шиї. Матір не змогла чітко пояснити правоохоронцям, що сталося. Більше того, вона не могла взагалі згадати події того дня. У жінки виникли психічні розлади внаслідок перенесення інфекційної хвороби.

Стаціонарна комплексна судова психолого-психіатрична експертиза дійшла висновку, що жителька Рівного на момент вчинення злочину, за своїм станом не могла усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. Експерти заявили, що вбивця потребує застосування примусових заходів медичного характеру у виді госпіталізації до психіатричного закладу із суворим наглядом.

За клопотанням слідчого суд змінив запобіжний захід на поміщення жінки до спеціалізованого медзакладу. Наразі вона утримується в Івано-Франківській психіатричній лікарні. Згодом зловмисниця постане перед судом.

Нагадаємо, днями у Вінниці арештували чоловіка, що кинув петарду в натовп дітей, котрі гралися на дитячому майданчику. Внаслідок події одна дитина потрапила до лікарні.