Женщину, которая зарезала новорожденную дочь поместили в психушку. Фото: Открытая газета

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Ракурс

В Ровно будут судить женщину, которая убила новорожденного ребенка.

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Злоумышленницу поместили в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением. Ранее 21-летней девушке сообщили о подозрении в совершении преступления по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Ровенской области.

Трагедия произошла 17 марта 2019 года. Жительница Запорожья после окончания в Ровно одного из университетов, осталась жить в областном центре в квартире сожителя. От 26-летнего мужчины она в феврале родила ребенка.

Мужчина в тот день на некоторое время вышел из квартиры, а когда вернулся — обнаружил свою дочь мертвой. Ребенок умер от резаной раны на шее. Мать не смогла четко объяснить правоохранителям, что произошло. Более того, она не могла вообще вспомнить события того дня. У женщины возникли психические расстройства вследствие перенесения инфекционной болезни.

Стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза пришла к выводу, что жительница Ровно на момент совершения преступления, по своему состоянию не могла осознавать значение своих действий и руководить ими. Эксперты заявили, что убийца нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением.

По ходатайству следователя суд изменил меру пресечения на помещение женщины в специализированное медучреждение. Сейчас она содержится в Ивано-Франковской психиатрической лечебнице. Впоследствии злоумышленница предстанет перед судом.

Напомним, на днях в Виннице арестовали мужчину, бросившего петарду в толпу детей, которые играли на детской площадке. В результате происшествия один ребенок попал в больницу.