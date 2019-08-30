Медведчук и Рабинович в Москве. Фото: Дмитрий Астахов

https://racurs.ua/n126138-medvedchuk-v-rossii-politik-utverjdaet-chto-vstretilsya-s-klyhom-i-karpukom-v-lefortovo-video.html

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Виктор Медведчук и Вадим Рабинович, народные депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь», 30 августа прибыли в Москву.

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В российской столице Медведчук и Рабинович посетили СИЗО «Лефортофо». Нардепы утверждают, что встречались с украинскими политзаключенными Станиславом Клыхом и Николаем Карпюком. Политики заявили, что передали им хлеб и сало. Об этом они сообщили в эфире телеканала «112 Украина».

Обменом пленных занимается государство. Власть сегодня ведет переговоры. Ведет переговоры и министр внутренних дел по своей линии. Они достаточно успешны, — отметил Медведчук.

Тем временем издание «Медуза» пишет, что российские тюремщики не пропустили в «Лефортово» адвокатов осужденных Владимира Балуха и Александра Кольченко.

Напомним, из-за визитов народного депутата Юрия Бойко и его соратника Виктора Медведчука в Россию, Служба безопасности Украины осуществляет досудебное расследование по факту совершения действий, предусмотренных ст. 111 (государственная измена) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность) Уголовного кодекса Украины. Эксперты проведут судебную лингвистическую экспертизу текста выступлений лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» во время поездки в Россию накануне внеочередных выборов в Верховную Раду.