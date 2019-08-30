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Медведчук и Рабинович в Москве. Фото: Дмитрий Астахов

Медведчук в России: политик утверждает, что встретился с Клыхом и Карпюком в «Лефортово» (ВИДЕО)

30 авг 2019, 16:52
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Виктор Медведчук и Вадим Рабинович, народные депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь», 30 августа прибыли в Москву.

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В российской столице Медведчук и Рабинович посетили СИЗО «Лефортофо». Нардепы утверждают, что встречались с украинскими политзаключенными Станиславом Клыхом и Николаем Карпюком. Политики заявили, что передали им хлеб и сало. Об этом они сообщили в эфире телеканала «112 Украина».

Обменом пленных занимается государство. Власть сегодня ведет переговоры. Ведет переговоры и министр внутренних дел по своей линии. Они достаточно успешны, — отметил Медведчук.

Тем временем издание «Медуза» пишет, что российские тюремщики не пропустили в «Лефортово» адвокатов осужденных Владимира Балуха и Александра Кольченко.

Напомним, из-за визитов народного депутата Юрия Бойко и его соратника Виктора Медведчука в Россию, Служба безопасности Украины осуществляет досудебное расследование по факту совершения действий, предусмотренных ст. 111 (государственная измена) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность) Уголовного кодекса Украины. Эксперты проведут судебную лингвистическую экспертизу текста выступлений лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» во время поездки в Россию накануне внеочередных выборов в Верховную Раду.


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999

Медведчук в России: политик утверждает, что встретился с Клыхом и Карпюком в «Лефортово» (ВИДЕО)

Народный депутат Украины Виктор Медведчук 30 августа посетил Москву, где в СИЗО «Лефортово» встретился с украинскими политзаключенными Станиславом Клыхом и Николаем Карпюком

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