Юрій Гримчак арештований на 60 діб. Фото: UA.TV

https://racurs.ua/ua/n126148-sprava-grymchaka-sud-areshtuvav-chastynu-mayna-zastupnyka-ministra.html

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Суд арештував частину майна заступника міністра з тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

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Посадовця підозрюють у шахрайському заволодінні 1,1 млн дол. Наразі він перебуває в слідчому ізоляторі Чернігова. Про ухвалу суду 30 серпня повідомляють «Українські Новини» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Відомо, що арешт накладено на майно, яке вилучили правоохоронці під час затримання. Наразі невідомо, про яке саме майно йдеться.

За інформацією видання, у декларації за 2018 рік Гримчак не вказав ніякої нерухомості. Квартирою в Києві володіє його дружина Юлія. У власності заступника міністра кілька брендованих годинників, а норковою шубою володіє його дружина. При цьому у Гримчака немає автомобілів, але готівкою він зберігає 45 тис. дол.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура, Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України 14 серпня провели спецоперацію, в ході якої викрили та затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака, а також його помічника Ігоря Овдієнка. Згодом обом оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Згодом, 16 серпня, Деснянський районний суд міста Чернігова обрав запобіжний захід Юрію Гримчаку. Його заарештували за підозрою в шахрайстві на два місяці — 60 діб. Крім того, суд призначив заступнику міністра заставу в розмірі 6 млн грн.