Обвал у Дрогобичі призвів до загибелі восьми осіб. Фото: ДСНС у Львівській області

https://racurs.ua/ua/n126147-obval-budynku-v-drogobychi-sud-obrav-dvom-komunalnykam-zapobijnyy-zahid.html

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Запобіжний захід у виді домашнього арешту обрав суд у Дрогобичі для двох комунальників, які можуть бути причетними до обвалу житлового будинку.

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Обоє, 57-річний чоловік та 60-річна жінка, перебуватимуть під домашнім арештом 60 діб. Комунальників підозрюють у службовій недбалості, що спричинила руйнування частини будинку. Про це 30 серпня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Арештованим раніше повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Санкції статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Нагадаємо, 28 серпня у Дрогобичі обвалився під’їзд будинку. Внаслідок трагедії загинуло восьмеро осіб, серед них — п’ятирічна дитина. З травмами до лікарні госпіталізовано семеро постраждалих. Планується відселити 64 родини з будинку, де прогримів вибух.

Слідство розглядає три версії надзвичайної події в Дрогобичі. Перша з них — вибух газу, але її вважають малоймовірною. Друга — перепланування будівлі. Згідно з третьою версією, причиною обвалу могли стати дощі, які підмили старий будинок. Правоохоронці затримали двох працівників комунального підприємства — 57-річного чоловіка та 60-річну жінку за підозрою в службовій недбалості.