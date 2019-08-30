Обвал в Дрогобыче привел к гибели восьми человек. Фото: ГСЧС у Львовской области

https://racurs.ua/n126147-obval-doma-v-drogobyche-sud-izbral-dvum-kommunalschikam-meru-presecheniya.html

Ракурс

Меру пресечения в виде домашнего ареста избрал суд в Дрогобыче для двух коммунальщиков, которые могут быть причастны к обвалу жилого дома.

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Оба, 57-летний мужчина и 60-летняя женщина, будут находиться под домашним арестом на 60 суток. Коммунальщиков подозревают в служебной халатности, повлекшей разрушение части дома. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Арестованным ранее сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.

Напомним, 28 августа в Дрогобыче обрушился подъезд дома. В результате трагедии погибли восемь человек, среди них — пятилетний ребенок. С травмами в больницу госпитализированы семь пострадавших. Планируется отселить 64 семьи из дома, где прогремел взрыв.

Следствие рассматривает три версии ЧП в Дрогобыче. Первая из них — взрыв газа, но ее считают маловероятной. Вторая — перепланировка здания. Согласно третьей версии, причиной обрушения могли стать дожди, которые подмыли старый дом. Правоохранители задержали двух работников коммунального предприятия — 57-летнего мужчину и 60-летнюю женщину по подозрению в служебной халатности.