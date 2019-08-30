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Украинские военнопленные моряки. Фото: Главком

Обмен пленными: родственники моряков разъехались из Киева по домам

30 авг 2019, 21:12
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Родственники украинских военнопленных моряков, которых незаконно удерживают в России, возвращаются из Киева домой.

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С родственниками моряков Военно-морских сил ВСУ в Киеве пообщались лица, которые имеют отношение к переговорному процессу по обмену пленными. Об этом 30 августа «Громадському» сообщил отец пленного Василия Сороки Виктор.

По его словам, переговорный процесс продолжается. Все родные удерживаемых Россией моряков ожидают звонка с положительными новостями.

Родителям сказали, что процесс идет, но надо еще немного подождать. В ближайшее время нам перезвонят и скажут. Еще вопрос уперся в то, что президент должен помиловать тех, кто в наших тюрьмах сидят. Вот как будет информация на сайте президента, что их помиловали, то уже будет время. Тогда день, два, — отметил он.

Напомним, в последние дни активно обсуждается тема возможного обмена заключенных между Украиной и Российской Федерацией.

Так, сначала об этом заявил новоизбранный глава Генеральной прокуратуры Руслан Рябошапка, впоследствии официальный Киев опроверг информацию о завершении обмена. Однако представители властей в то же время косвенно подтвердили, что процесс на завершающей стадии. Так, в пресс-службе президента Украины сообщили, что «процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается, а информация о его завершении не соответствует действительности».


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