Українські військовополонені моряки. Фото: Главком

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Родичі українських військовополонених моряків, яких незаконно утримують у Росії, повертаються із Києва додому.

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Із родичами моряків Військово-морських сил ЗСУ у Києві поспілкувалися особи, які мають відношення до переговорного процесу щодо обміну полоненими. Про це 30 серпня «Громадському» повідомив батько полоненого Василя Сороки Віктор.

За його словами, переговорний процес триває. Всі рідні утримуваних Росією моряків очікують на дзвінок із позитивними новинами.

Батькам сказали, що процес йде, але треба ще трохи почекати. Найближчим часом нам зателефонують та скажуть. Ще питання вперлося в те, що президент має помилувати тих, хто в наших тюрмах сидять. От як буде інформація на сайті президента, що їх помилували, то вже буде час. Тоді день, два, — зазначив він.

Нагадаємо, останніми днями активно обговорюється тема можливого обміну ув’язнених між Україною та Російською Федерацією.

Так, спершу про це заявив новобраний очільник Генеральної прокуратури Руслан Рябошапка, згодом офіційний Київ спростував інформацію про завершення обміну. Однак представники влади водночас непрямо підтвердили, що процес на завершальній стадії. Так, в прес-службі президента України поінформували, що «процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває, а інформація про його завершення не відповідає дійсності».