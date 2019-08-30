СБУ стверджує, що обмін іде за планом, ЗМІ пишуть про посадку в «Жулянах» військових літаків, фото — Новинарня

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Українські силовики оголосили, що процес обміну між Україною та РФ утримуваними особами здійснюється у плановому режимі, але остаточної дати завершення процедури немає. Водночас у ЗМІ з’явилася інформація про приземлення в київському аеропорту «Жуляни» кількох військових літаків.

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Про відтермінування та відсутність перешкод під час взаємного обміну утримуваними особами сьогодні повідомила у Фейсбук прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

Переговорний процес триває, коли буде визначений час — обов’язково повідомимо суспільству, — заявила Гітлянська.

Тим часом журналісти, які сьогодні вранці прибули в «Жуляни», зафіксували приземлення кількох військових літаків у цивільному аеропорту.

Цей факт підтвердила «Крим.Реалії» радник командувача Військово-морських сил України, волонтер Вікторія Христенко. Їй невідомо, хто перебуває на борту літаків.

Христенко додала, що можлива участь літаків в операції обміну є її власним припущенням. Офіційна інформація, окрім спростування нічних повідомлень про завершення обміну, наразі відсутня.

Після нічних сенсаційних повідомлень та ранкових спростувань адвокат українського політв’язня Миколи Карп’юка Ілля Новіков повідомив, що заарештованих українських моряків справді вивезли з СІЗО «Лефортово».

Нагадаємо, що у ніч з 29 на 30 серпня інформпростір вибухнув повідомленнями про завершення обміну утримуваними особами. Усе почалося із посту на сторінці нового генпрокурора Рябошапки. Згодом українські офіційні особи спростували інформацію про завершення обміну, але водночас непрямо підтвердили, що процес на завершальній стадії.