У Пентагоні вважають за необхідне виділити Україні військову допомогу. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n126124-u-pentagoni-vvajaut-za-neobhidne-vydilennya-ukrayini-viyskovoyi-dopomogy.html

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Військова допомога Україні від США на суму, ймовірно, в 250 млн дол. таки буде надана. Таке рішення ухвалили 29 серпня в Пентагоні після проведеного аналізу програми військової допомоги.

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У департаменті Міністерства оборони США висловили повну підтримку програмі, повідомляє Politico з посиланням на високопоставленого чиновника відомства.

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон також підтвердив цю інформацію. Під час візиту до Мінська він сказав, що найближчим часом керівництво США визначиться з розміром військової допомоги Україні, повідомляє «Інтерфакс».

Він наголосив, що Штати мають намір продовжувати широку співпрацю у сфері оборони з Україною. Болтон висловив думку, що таке партнерство є взаємовигідним і найближчим часом США ухвалять рішення щодо виділення допомоги Києву.

Нагадаємо, що днями президент США Дональд Трамп доручив представникам своєї адміністрації переглянути програму фінансування України. Таке рішення він ухвалив після саміту «Великої сімки».​