В Пентагоне считают необходимым выделение Украине военной помощи. Фото: GuildHall

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Военная помощь Украине от США на сумму, предположительно, в 250 млн долл. все же будет оказана. Такое решение приняли 29 августа в Пентагоне после проведенного анализа программы военной помощи.

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В департаменте Министерства обороны США выразили полную поддержку программе, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника ведомства.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также подтвердил эту информацию. Во время визита в Минск он сказал, что в ближайшее время руководство США определится с размером военной помощи Украине, сообщает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что Штаты намерены продолжать широкое сотрудничество в сфере обороны с Украиной. Болтон выразил мнение, что такое партнерство является взаимовыгодным и в ближайшее время США примут решение по поводу выделения помощи Киеву.

Напомним, что на днях президент США Дональд Трамп поручил представителям своей администрации пересмотреть программу финансирования Украины. Такое решение он принял после после саммита «Большой семерки».​