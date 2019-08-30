Выход в продажу самозавязывающихся кроссовок Nike Huarache запланирован на сентябрь. Фото: cnbc.com

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Ракурс

Компания Nike представила кроссовки Adapt Huarache, оснащенные функцией автоматической шнуровки FitAdapt, которую компания успешно применила в модели Adapt BB, предназначенной для баскетболистов.

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Особенность кроссовок серии Adapt состоит в том, что они могут работать с голосовым ассистентом Siri или электронными часами Apple Watch. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Пользователем гаджетов теперь не нужно будет тратить драгоценные минуты на шнуровку обуви. Достаточно будет обратиться к голосовому помощнику и попросить его активировать встроенные в обувь двигатели, чтобы усилить или ослабить шнуровку.

При этом в программное обеспечение моторчиков для шнуровки уже загнаны пресеты, обеспечивающие более плотную или же свободную посадку для занятий спортом, прогулок либо домашних дел.

Еще одной фишкой Adapt Huarache стали два светодиодных индикатора, установленных на каждом кроссовке. Владелец обуви сможет самостоятельно выбирать подходящий цвет и комбинировать их с пресетами шнуровки.

В Nike сделали все, чтобы новые Adapt Huarache повторяли дизайн легендарных кроссовок Huarache 1991 года. Выход новой модели в продажу запланирован на 13 сентября 2019 года.

На данный момент точная цена этих кроссовок неизвестна. Учитывая, что Adapt BB продавались по 350 долл. за пару, вероятнее всего, цена Adapt Huarache будет на таком же уровне.