Вихід у продаж кросівок Nike Huarache із функцією автоматичної шнурівки заплановано на вересень. Фото: cnbc.com

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Ракурс

Компанія Nike представила кросівки Adapt Huarache, які оснащено функцією автоматичної шнурівки FitAdapt, яку компанія не так давно успішно застосувала в моделі Adapt BB, призначеній переважно для баскетболістів.

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Особливість кросівок серії Adapt полягає в тому, що вони можуть працювати з голосовим асистентом Siri або електронним годинником Apple Watch. Про це повідомляє телеканал CNBC.

Користувачам гаджетів тепер не потрібно буде витрачати дорогоцінні хвилини на шнурівку взуття. Достатньо звернутися до голосового помічника і попросити його активувати вбудовані до взуття двигуни, аби посилити чи послабити шнурівку.

При цьому в програмне забезпечення двигунів для шнурівки вже вмонтовано пресети, які забезпечують більш щільну або ж вільну посадку для занять спортом, прогулянок чи домашніх справ.

Ще однією фішкою Adapt Huarache стали два світлодіодні індикатори, встановлені на кожному з кросівок. Власник взуття зможе самостійно обирати потрібний колір і комбінувати його з пресетами шнурівки.

У Nike зробили все, щоби нові Adapt Huarache повторювали дизайн легендарних кросівок Huarache 1991 року. Вихід нової моделі у продаж заплановано на 13 вересня 2019 року.

На даний момент точна ціна цих кросівок невідома. З огляду на те, що Adapt BB продавалися по 350 дол. за пару, найімовірніше, ціна Adapt Huarache буде на такому ж рівні.