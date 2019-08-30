Дело Ежова: переводчик Гройсмана отбыл наказание по "закону Савченко", фото — Главком

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Бывший переводчик премьер-министра Украины Гройсмана Станислав Ежов отбыл наказание по «закону Савченко». Чиновник Кабмина, которого обвиняли в государственной измене, признал себя виновным и подписал соглашение о признании виновности.

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Соглашение между бывшим заместителем руководителя протокола премьер-министра Украины Ежовым и следствием утвердил 22 августа Голосеевский райсуд Киева. Переводчика Гройсмана обвиняли по ст. 28 ч. 2, 111 ч. 1 (государственная измена) УК Украины.

Согласно приговора, Ежова признали виновным и назначили наказание в виде трех лет и 28 дней лишения свободы без конфискации имущества, сообщает «Главком». Но в результате применения «закона Савченко» ему зачислили в срок отбывания наказания срок предварительного заключения (20 декабря 2017 года — 3 июля 2019 года) из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы. Этот срок составил именно срок наказания, назначенный судом (три года 28 дней).

Суд также вновь изменил Ежову меру пресечения: с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство. Такое решение суда стало возможным благодаря соглашению между обвиняемым и прокурором Главной военной прокуратуры. Ежов признал свою вину в совершении уголовного преступления, «раскаялся и критически оценивает свое преступное поведение».

Служба безопасности Украины задержала Ежова в здании правительства в декабре 2017 года. Следствие настаивало на том, что переводчик Ежов в июне-декабре 2017 года передавал по электронной почте представителю Генштаба Вооруженных Сил России информацию о зарубежных визитах премьер-министра Гройсмана, а также его контакты с иностранными делегациями, в том числе конфиденциальные.

Защита Ежова заявляла, что прокуратура не смогла доказать, что эти документы могли навредить Украине, а также то, что их получала российская разведка. Обвиняемый считал, что в материалах дела отсутствуют доказательства его сотрудничества с Россией.

В июле Голосеевский райсуд Киева изменил меру пресечения для Ежова —- с ареста на круглосуточное содержание под стражей. Бывшего переводчика премьер-министра обязали носить браслет.

В частности, обвинение утверждало, что Ежов записал и передал третьему лицу разговора Гройсмана и спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера.