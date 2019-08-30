Справа Єжова: перекладач Гройсмана відбув покарання за законом Савченко, фото — Главком

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Ракурс

Колишній перекладач прем'єр-міністра України Гройсмана Станіслав Єжов відбув покарання за «законом Савченко». Чиновник Кабміну, якого обвинувачували у державній зраді, визнав себе винним і підписав угоду про визнання винуватості.

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Угоду між колишнім заступником керівника протоколу прем`єр-міністра України Єжовим і слідством затвердив 22 серпня Голосіївський райсуд Києва. Перекладача Гройсмана обвинувачували за ст. 28 ч. 2, 111 ч. 1 (державна зрада) КК України.

Згідно вироку, Єжова визнали винним і призначили покарання у виді трьох років і 28 днів позбавлення волі без конфіскації майна, повідомляє «Главком». Але внаслідок застосування «закону Савченко» йому зарахували у строк відбуття покарання термін попереднього ув`язнення (20 грудня 2017 року — 3 липня 2019 року) з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі. Цей термін склав саме термін покарання, призначений судом (три роки 28 днів).

Суд також знову змінив Єжову запобіжний захід: з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов`язання. Таке рішення суду стало можливим завдяки угоді між обвинуваченим і прокурором Головної військової прокуратури. Єжов визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, «розкаявся і критично оцінює свою злочинну поведінку».

Служба безпеки України затримала Єжова в будівлі уряду у грудні 2017 року. Слідство наполягало на тому, що перекладач Єжов у червні-грудні 2017 року передавав на електронну пошту представнику Генштабу Збройних Сил Росії інформацію про закордонні візити прем`єр-міністра Гройсмана, а також його контакти з іноземними делегаціями, в тому числі конфіденційні.

Захист Єжова заявляв, що прокуратура не змогла довести, що ці документи могли нашкодити Україні, а також те, що їх отримувала російська розвідка. Обвинувачений вважав, що у матеріалах справи відсутні докази його співпраці з Росією.

У липні Голосіївський райсуду Києва змінив запобіжний захід для Єжова — з арешту на цілодобове тримання під вартою. Колишнього перекладача прем'єр-міністра зобов’язали носити браслет.

Зокрема, обвинувачення стверджувало, що Єжов записав і передав третій особі розмови Гройсмана та спецпредставника Держдепартаменту США з України Курта Волкера.