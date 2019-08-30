СБУ утверждает, что обмен идет по плану, СМИ пишут о посадке в «Жулянах» военных самолетов, фото — Новынарня

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Украинские силовики объявили, что процесс обмена между Украиной и РФ удерживаемыми лицами осуществляется в плановом режиме, но окончательна дата завершения процедуры отсутствует. В то же время в СМИ появилась информация о приземлении в киевском аэропорту «Жуляны» нескольких военных самолетов.

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Об отсрочке и отсутствии препятствий во время взаимного обмена удерживаемыми лицами сегодня сообщила в Фейсбук пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Переговорный процесс продолжается, когда будет определенное время — обязательно сообщим обществу, — заявила Гитлянская.

Между тем журналисты, которые сегодня утром прибыли в «Жуляны», зафиксировали приземление нескольких военных самолетов в гражданском аэропорту.

Этот факт подтвердила «Крым.Реалии» советник командующего Военно-морских сил Украины, волонтер Виктория Христенко. Ей неизвестно, кто находится на борту самолета.

Христенко добавила, что возможное участие самолетов в операции обмена является ее собственным предположением. Официальная информация по поводу обмена, кроме опровержения ночных сообщений, пока отсутствует.

После ночных сенсационных сообщений и утренних опровержений адвокат украинского политзаключенного Николая Карпюка Илья Новиков сообщил, что арестованных украинских моряков действительно вывезли из СИЗО «Лефортово».

Напомним, что в ночь с 29 на 30 августа информпространство взорвалось сообщениями о завершении обмена удерживаемыми лицами. Все началось с поста на странице нового генпрокурора Руслана Рябошапки. Впоследствии украинские официальные лица опровергли информацию о завершении обмена, но в то же время косвенно подтвердили, что процесс на завершающей стадии.