Газові переговори між Україною, РФ та ЄС можуть відбутися у вересні. Фото: etcetera.media

https://racurs.ua/ua/n126145-gazovi-peregovory-rosiya-pogodylasya-zustritysya-z-ukrayinou-ta-ies-u-veresni.html

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Газові переговори між Україною, Європейською комісією та Російською Федерацією можуть відбутися у першій половині наступного місяця.

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Москва готова до тристоронніх газових переговорів. Потрібно підібрати дати, які будуть зручні для всіх сторін. Про це 30 серпня заявив міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак, повідомляє «Интерфакс».

Ми готові зустрітися в першій половині вересня. Просто у нас також є деякий графік, моніторинговий комітет в Абу-Дабі та інші заходи. Необхідно вибрати час, щоб всі мали одночасну можливість для зустрічі, — заявив він.

За словами Новака, днями віце-прем'єр Європейського Союзу з питань енергетики Марош Шефчович пропонував провести тристоронні газові переговори у період з 16 по 23 вересня.

Раніше повідомлялося, що російська компанія «Газпром» готова укласти короткострокову угоду на транзит газу з Україною.

Нагадаємо, глава компанії «Нафтогаз Україна» Юрій Вітренко заявив, що транзит російського газу територією України, найімовірніше, припинитися з 1 січня 2020 року.

Планувалося, що найближчим часом буде підписана газова угода між Україною, Польщею та США про постачання природного газу. Угода передбачає організацію поставок скрапленого газу з США в Україну через територію Польщі, а також розвиток газової інфраструктури.