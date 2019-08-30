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Погода в Україні. Фото: Ракурс

Погода в Україні на 31 серпня: синоптики обіцяють тепло та сонце (КАРТА)

30 сер 2019, 20:08
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Погода в Україні 31 серпня очікується спекотна. Опадів синоптики не прогнозують.

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Вночі повітря прогріється до 10−17° тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть 22−31° вище нуля. Вітер прогнозують північно-східний 5−10 м/с. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погоду в Києві 31 серпня синоптики обіцяють доволі теплу та сонячну. Температура вночі 13−15° за Цельсієм, вдень 28−30° тепла.

У Львові у завтрашній вихідний без істотних опадів. Температура повітря вночі 14−16° тепла, вдень 28−30° тепла за Цельсієм.

В Одесі у суботу буде тепло та сонячно. Вночі температура повітря прогріється до 17−19° тепла, а вдень 26−28° вище нуля.

У Дніпрі найближчої доби Гідрометцентр обіцяє сонячну погоду. Вночі температура повітря прогріється до 12−14° вище нуля, вдень прогнозують 27−29° тепла.

У Харкові завтра за інформацією синоптиків сонячно. Стовпчики термометрів вночі покажуть 12−14° тепла, вдень 26−28° вище нуля.

У Карпатах 31 серпня без опадів. Температура повітря вночі 12−16° тепла, вдень 28−31° вище нуля.

Погода в Україні на 31 серпня. Карта: Гідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Україні 31 серпня очікується неспокійна. Впродовж дня прогнозуються невеликі збурення, а ввечері — слабка буря.

Геомагнітний стан. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, 30 серпня синоптики обіцяли дощі вдень тільки у Рівненській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. В усіх інших очікувалась спекотна погода.

Джерело: Ракурс


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