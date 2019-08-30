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Ракурс
У Роттердамі відбудеться пісенний конкурс «Євробачення» в 2020 році. Фото:

«Євробачення-2020»: стало відомо, яке місто прийматиме пісенний конкурс

30 сер 2019, 19:34
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Роттердам у Нідерландах обрали в якості приймаючого міста «Євробачення» в 2020 році.

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За право провести цей 65-й пісенний конкурс також змагалося місто Маастрихт. Загалом у тендері брали участь п’ять голландських міст. В Амстердамі раніше не змогли знайти підходящу арену. Про це повідомляє сайт Європейського союзу радіомовлення.

Фінал конкурсу пройде на міський арені Ahoy Rotterdam в суботу 16 травня. Перед тим 12 та 14 травня відбудуться півфінали.

Як відомо, цьогоріч на «Євробаченні» в Тель-Авіві переміг співак Дункан Лоуренс із Нідерландів. Правила конкурсу передбачають, що країна переможця проводить його на своїй території. Востаннє «Євробачення» проводили в Нідерландах у 1975 році.

Нідерланди приймають «Євробачення» вже п’ятий раз. Раніше конкурси проводили в Хілверсюмі, Амстердамі та двічі в Гаазі.

Нагадаємо, на початку липня Амстердам відмовився проводити музичний конкурс «Євробачення-2020». Виявилося, що концертний зал ZiggoDome, в якому планувалося провести фестиваль, буде недоступний у заплановані дати.

Джерело: Ракурс


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