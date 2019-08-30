У Роттердамі відбудеться пісенний конкурс «Євробачення» в 2020 році. Фото:

https://racurs.ua/ua/n126143-ievrobachennya-2020-stalo-vidomo-yake-misto-pryymatyme-pisennyy-konkurs.html

Ракурс

Роттердам у Нідерландах обрали в якості приймаючого міста «Євробачення» в 2020 році.

Loading...

За право провести цей 65-й пісенний конкурс також змагалося місто Маастрихт. Загалом у тендері брали участь п’ять голландських міст. В Амстердамі раніше не змогли знайти підходящу арену. Про це повідомляє сайт Європейського союзу радіомовлення.

Фінал конкурсу пройде на міський арені Ahoy Rotterdam в суботу 16 травня. Перед тим 12 та 14 травня відбудуться півфінали.

Як відомо, цьогоріч на «Євробаченні» в Тель-Авіві переміг співак Дункан Лоуренс із Нідерландів. Правила конкурсу передбачають, що країна переможця проводить його на своїй території. Востаннє «Євробачення» проводили в Нідерландах у 1975 році.

Нідерланди приймають «Євробачення» вже п’ятий раз. Раніше конкурси проводили в Хілверсюмі, Амстердамі та двічі в Гаазі.

Нагадаємо, на початку липня Амстердам відмовився проводити музичний конкурс «Євробачення-2020». Виявилося, що концертний зал ZiggoDome, в якому планувалося провести фестиваль, буде недоступний у заплановані дати.