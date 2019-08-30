В Роттердаме состоится песенный конкурс «Евровидение» в 2020 году. Фото:

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Ракурс

Роттердам в Нидерландах выбрали в качестве принимающего города «Евровидение» в 2020 году.

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За право провести этот 65-й песенный конкурс также соревновался город Маастрихт. Всего в тендере участвовали пять голландских городов. В Амстердаме ранее не смогли найти подходящую арену. Об этом сообщает сайт Европейского союза радиовещания.

Финал конкурса пройдет на городской арене Ahoy Rotterdam в субботу 16 мая. Перед тем 12 и 14 мая состоятся полуфиналы.

Как известно, в этом году на «Евровидении» в Тель-Авиве победил певец Дункан Лоуренс из Нидерландов. Правила конкурса предусматривают, что страна победитель проводит его на своей территории. Последний раз «Евровидение» проводили в Нидерландах в 1975 году.

Нидерланды принимают «Евровидение» уже пятый раз. Ранее конкурсы проводили в Хилверсюме, Амстердаме и дважды в Гааге.

Напомним, в начале июля Амстердам отказался проводить музыкальный конкурс «Евровидение-2020». Оказалось, что концертный зал ZiggoDome, в котором планировалось провести фестиваль, будет недоступен в запланированные даты.