У Зеленского хотят реформировать прокуратуру. Фото: president.gov.ua

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Реформу прокуратуры предлагает провести президент Украины Владимир Зеленский.

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Глава государства 29 августа подал в Верховную Раду проект закона № 1032, который вносит изменения в закон «О прокуратуре», а также в ряд других законов, связанных преимущественно с необходимостью изменения названий органов прокуратуры. Об этом говорится в пояснительной записке к закону, который опубликован на сайте парламента.

Предлагается построить новую структуру в виде: офис генерального прокурора, областные прокуратуры, окружные прокуратуры. Генпрокурор сможет ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры. Военную прокуратуру в команде Зеленского предлагают ликвидировать. При этом глава ГП будет иметь право создавать специальные прокуратуры на правах структурного подразделения.

Генеральный прокурор сможет утверждать: стратегию развития прокуратуры; систему оценивания качества работы прокуроров; порядок измерения и регулирования нагрузки на прокуроров; порядок рассмотрения обращений относительно ненадлежащего исполнения прокурором, который занимает административную должность, должностных обязанностей, установленных для соответствующей административной должности.

Изменения в законе «О прокуратуре» позволят участвовать в отборе на должности в прокуратуру всем кандидатам с высшим юридическим образованием и стажем работы в сфере права. Документом предусмотрено, что аттестация прокуроров будет проводиться кадровыми комиссиями. Специалисты будут оценивать профессиональную компетентность сотрудников прокуратуры, их профессиональную этику и порядочность.

У Зеленского предлагают существенно уменьшить количество работников прокуратуры — с 15 тыс. до 10 тыс. лиц. При этом прокурорам повысят зарплату с 12 до 15 прожиточных минимумов. По результатам календарного года максимальный размер премии составит не более 25%.

Напомним, в августе тогдашний заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка, которого вчера избрали генпрокурором заявил, что в Украине не нужна военная прокуратура и военная юстиция в целом.