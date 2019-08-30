У Зеленського хочуть реформувати прокуратуру. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n126142-zelenskyy-proponuie-reformuvaty-prokuraturu-novyy-zakonoproekt-proponuie-nyzku-novovveden.html

Ракурс

Реформу прокуратури пропонує провести президент України Володимир Зеленський.

Loading...

Глава держави 29 серпня подав до Верховної Ради проект закону № 1032, який вносить зміни до закону «Про прокуратуру», а також до низки інших законів, пов’язаних переважно із необхідністю зміни назв органів прокуратури. Про це йдеться у пояснювальній записці до закону, який опублікований на сайті парламенту.

Пропонується побудувати нову структуру у вигляді: офіс генерального прокурора, обласні прокуратури, окружні прокуратури. Генпрокурор зможе ліквідовувати та реорганізовувати окружні та обласні прокуратури. Військову прокуратуру в команді Зеленського пропонують ліквідувати. При цьому очільник ГП матиме право утворювати спеціальні прокуратури на правах структурного підрозділу.

Генеральний прокурор зможе затверджувати: стратегію розвитку прокуратури; систему оцінювання якості роботи прокурорів; порядок вимірювання та регулювання навантаження на прокурорів; порядок розгляду звернень щодо неналежного виконання прокурором, який обіймає адміністративну посаду, посадових обов’язків, встановлених для відповідної адміністративної посади.

Зміни в законі «Про прокуратуру» дозволять брати участь у відборі на посади в прокуратуру всім кандидатам із вищою юридичною освітою та стажем роботи у сфері права. Документом передбачено, що атестація прокурорів проводитиметься кадровими комісіями. Фахівці оцінюватимуть професійну компетентність співробітників прокуратури, їхню професійну етику та доброчесність.

У Зеленського пропонують суттєво зменшити кількість працівників прокуратури — з 15 тис. до 10 тис. осіб. При цьому прокурорам підвищать зарплатню з 12 до 15 прожиткових мінімумів. За результатами календарного року максимальний розмір премії складатиме не більше 25%.

Нагадаємо, у серпні тодішній заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка, якого вчора обрали генпрокурором заявив, що в Україні не потрібна військова прокуратура та й військова юстиція загалом.