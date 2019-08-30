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Ракета «Вільха-М». Фото: Укроборонпром

Ракетну систему «Вільха-М» випробували в Одеській області (ВІДЕО)

30 сер 2019, 18:34
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В Одеській області 30 серпня відбулися випробування модернізованих ракет реактивної системи залпового вогню «Вільха-М».

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Нові ракети із збільшеною дальністю ураження запускали на півдні регіону. Стрільби були успішними. Про це після випробувань заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос, повідомляє сайт РНБО.

За словами посадовця, Рада національної безпеки і оборони ухвалила низку рішень щодо забезпечення якнайшвидшого прийняття на озброєння та постачання нових ракет для РСЗВ.

Як відомо, ракети «Вільха-М» розробили конструктори державного підприємства «Луч». Допомагали в розробці державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу України. Відомо, що виробництво зазначених ракет здійснюватиметься в Україні за замкненим циклом.

Нагадаємо, Російська Федерація планувала завадити ракетним стрільбам в Одеській області. Москва готувала провокацію з метою ускладнення чергового етапу випробувань вітчизняних ракетних комплексів. Так, Росія перекрила прилеглу до району пусків морську ділянку у Чорному морі.

Джерело: Ракурс


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