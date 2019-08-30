Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n126140-nacgvardiya-dlya-prezydenta-zelenskyy-u-zakonoproekti-proponuie-vyvesty-ngu-z-pidporyadkuvannya-mvs.html

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Володимир Зеленський, президент України, просить Верховну Раду нового скликання вивести Національну гвардію з системи Міністерства внутрішніх справ.

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НГУ пропонується перепідпорядкувати президенту. Про це йдеться у проекті закону № 1007 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Національної гвардії України», який опублікований на сайті парламенту.

У документі міститься норма про те, що діяльність Національної гвардії буде спрямовуватися президентом через командувача Нацгвардії, який безпосередньо керує силовою структурою. Новим проектом закону пропонується виключити всі згадки про міністра внутрішніх справ.

Необхідність підпорядкування НГУ президентові пояснюється тим, що в умовах особливого періоду керівництво військовими формуваннями, зокрема Нацгвардією, не належить до сфери внутрішніх справ, а знаходиться в підпорядкуванні президента.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував у законопроекті № 1027 розширити перелік підстав для дострокового припинення повноважень народного депутата.