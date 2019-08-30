Валерія Гонтарева потрапила в ДТП. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n126139-gontareva-v-londoni-potrapyla-pid-avtomobil-eks-glava-nbu-u-likarni.html

Ракурс

Валерія Гонтарева, екс-керівник Національного банку України, потрапила у Лондоні під авто.

Loading...

Колишній банкір стверджує, що стався наїзд на неї. Дорожньо-транспортна пригода відбулася ще 26 серпня. Про це Гонтарева 30 серпня заявила в коментарі виданню «Українські новини».

Мене в понеділок вдень на пішохідному переході в центрі Лондона збила машина, і я тепер у шпиталі, — зазначила вона.

За словами Гонтаревої, правоохоронці проводять розслідування. Поліція хоче встановити чи то був нещасний випадок, чи спланований наїзд. Інші подробиці події наразі невідомі.

Як відомо, Валерія Гонтарева очолювала Національний банк України з червня 2014 року по березень 2018 року. В кінці червня цього року вона заявляла, що їй погрожує олігарх та колишній власник «ПриватБанку» Ігор Коломойський.

Нагадаємо, український олігарх Ігор Коломойський заявив, що колишній президент України Петро Порошенко готує контрреволюцію. Бізнесмен стверджує, що екс-глава держави у змові з екс-главою НБУ Валерією Гонтаревою дали вказівки Нацбанку штучно зміцнювати гривню.