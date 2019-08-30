Валерия Гонтарева попала в ДТП. Фото: 24 Канал

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Ракурс

Валерия Гонтарева, экс-руководитель Национального банка Украины, попала в Лондоне под авто.

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Бывший банкир утверждает, что произошел наезд на нее. Дорожно-транспортное происшествие произошло еще 26 августа. Об этом Гонтарева 30 августа заявила в комментарии изданию «Українські новини».

Меня в понедельник днем на пешеходном переходе в центре Лондона сбила машина, и я теперь в госпитале, — отметила она.

По словам Гонтаревой, правоохранители проводят расследование. Полиция хочет установить был ли это несчастный случай, или спланированный наезд. Другие подробности происшествия пока неизвестны.

Как известно, Валерия Гонтарева возглавляла Национальный банк Украины с июня 2014 года по март 2018 года. В конце июня этого года она заявляла, что ей угрожает олигарх и бывший владелец «ПриватБанка» Игорь Коломойский.

Напомним, украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко готовит контрреволюцию. Бизнесмен утверждает, что экс-глава государства в сговоре с экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой дали указания Нацбанку искусственно укреплять гривну.