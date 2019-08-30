Олигарх Игорь Коломойский. Фото: Экономическая правда

https://racurs.ua/n126136-poroshenko-s-pomoschu-nacbanka-gotovit-kontrrevoluciu-v-ukraine-kolomoyskiy.html

Ракурс

Петр Порошенко, бывший президент Украины, с помощью Национального банка Украины готовит контрреволюцию.

Loading...

Сейчас курс гривны к доллару и евро искусственно укрепляется, но уже осенью курс украинской денежной единицы может достигать 30 грн за 1 долл. Об этом украинский олигарх Игорь Коломойский 30 августа заявил в интервью изданию «Цензор.НЕТ».

Журналист спросил Коломойского о курсе гривны, которая сейчас медленно укрепляется. Олигарх ответил, что к искусственному укреплению гривны причастен пятый президент Украины Петр Порошенко.

По словам Коломойского, экс-глава государства в сговоре с экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой дали указание Нацбанку искусственно укреплять гривну. Это делается несмотря на то, что сальдо внешней торговли отрицательное.

Они закладывают под сентябрь-октябрь бомбу замедленного действия. Когда курс прыгнет до 30 грн за 1 долл., то в этом будет виновато новое правительство. Сальдо внешней торговли отрицательное. В 2018 году было минус 10 млрд, в этом году будет не меньше. Как при таком сальдо можно повышать курс национальной валюты? Вопрос в том, что валюты нет, а ты снижаешь ее курс. Они, таким образом, закладывают бомбу под новое правительство, которого еще нет. И думают, что все вокруг дураки и не понимают, чем они занимаются. За это придется сидеть в тюрьме, — отметил Коломойский.

Олигарх отметил, что Гонтарева хоть и пока не имеет отношения к НБУ, но руководит финансовым регулятором из Лондона.

Напомним, стали известны вероятные причины сохранения поста главы МВД за Арсеном Аваковым. В «Слуге народа» заявили, что бывший президент Петр Порошенко якобы готовит в стране государственный переворот. И якобы Аваков сможет предотвратить «путч».