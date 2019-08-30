Олігарх Ігор Коломойський. Фото: Економічна правда

https://racurs.ua/ua/n126136-poroshenko-za-dopomogou-nacbanku-gotuie-kontrrevoluciu-v-ukrayini-kolomoyskyy.html

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Петро Порошенко, колишній президент України, за допомогою Національного банку України готує контрреволюцію.

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Наразі курс гривні до долара та євро штучно зміцнюється, але вже восени курс української грошової одиниці може сягати 30 грн за 1 дол. Про це український олігарх Ігор Коломойський 30 серпня заявив в інтерв’ю виданню «Цензор.НЕТ».

Журналіст запитав Коломойського про курс гривні, яка наразі повільно зміцнюється. Олігарх відповів, що до штучного зміцнення гривні причетний п’ятий президент України Петро Порошенко.

За словами Коломойського, екс-глава держави у змові з екс-главою НБУ Валерією Гонтаревою дали вказівки Нацбанку штучно зміцнювати гривню. Це робиться попри те, що сальдо зовнішньої торгівлі негативне.

Вони закладають під вересень-жовтень бомбу уповільненої дії. Коли курс стрибне до 30 грн за 1 дол., то в цьому буде винен новий уряд. Сальдо зовнішньої торгівлі негативне. У 2018 році було мінус 10 млрд, цього року буде не менше. Як при такому сальдо можна підвищувати курс національної валюти? Питання в тому, що валюти немає, а ти знижуєш її курс. Вони, таким чином, закладають бомбу під новий уряд, якого ще немає. І думають, що всі навколо дурні і не розуміють, чим вони займаються. За це доведеться сидіти у в’язниці, — зазначив Коломойський.

Олігарх відзначив, що Гонтарева хоч і наразі немає відношення до НБУ, але керує фінансовим регулятором із Лондона.

Нагадаємо, стали відомі ймовірні причини збереження посади глави МВС за Арсеном Аваковим. У «Слузі народу» заявили, що колишній президент Петро Порошенко нібито готує в країні державний переворот. І буцімто Аваков зможе запобігти «путчу».