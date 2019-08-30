Обмін полоненими — частина великої угоди з Росією: до чого насправді готують Україну

https://racurs.ua/ua/n126135-obmin-ie-chastynou-velykoyi-ugody-z-rosiieu-do-chogo-naspravdi-gotuut-ukrayinu-eksnardep.html

Ракурс

Події навколо ймовірного обміну утримуваними особами між Україною та Росією, активізація діалогу між Києвом та лідерами європейських держав, підготовка до зустрічі в нормандському форматі спонукають експертів з’ясовувати справжні наміри держави-агресора.

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На думку журналіста, бізнесмена та екс-нардепа Вадима Денисенка кінцевою метою Путіна є підписання великої угоди із президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі у нормандському форматі, яка відбудеться у вересні.

Саме для цього Путін погодився на обмін полоненими, який є першим кроком до великої угоди, про яку говорив Трамп, — написав екс-депутат у Фейсбук.

Основним пунктом великої угоди є питання анексії Криму. Росія вирішуватиме його або визнанням Україною загарбання півострова, або розвалом України.

За словами Денисенка, Путін вимагатиме від України погодитися на такі пункти:

амністія всіх без будь-яких претензій;

закон про регіональні мови, у якому повторяться основні новели закону Ківалова (є ідея прийняти його цієї осені);

взаємне припинення судових позовів з одночасним підписанням газового контракту;

запуск кримського каналу (буде прив’язаний до газового контракту і буде йти в парі з ним);

закон про особливості функціонування ЛДНР із закріпленням в Конституції всіх пунктів, які були прописані в мінських угодах (до середини 2020 року);

спільний контроль над кордоном українських прикордонників, представників ООН та «народної міліції»;

майнове рішення про повернення націоналізованої ЛДНР власності колишнім власникам;

підписання без пекового документу на кшталт будапештського меморандуму;

створення фонду відновленню Донбасу (орієнтовно 10−15 млрд дол.);

відкриття МВФ нової програми у 30−50 млрд дол.

Водночас він вважає, що навіть після таких поступок війна на Донбасі не припиниться, оскільки вона потрібна Путіну, щоб тримати в тонусі Україну і зробити терористів частиною переговорного процесу.