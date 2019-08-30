Під Дніпром невідомі підірвали автомобіль начальника поліції. Фото: Україна.ру

https://racurs.ua/ua/n126134-pid-dniprom-nevidomi-pidirvaly-avtomobil-nachalnyka-policiyi-foto.html

Ракурс

Вибух під Дніпром прогримів сьогодні в автомобілі начальника відділення поліції міста Первомайськ Дніпропетровської області. В результаті інциденту чиновник не постраждав.

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Керівник місцевої поліції сів за кермо власного автомобіля і вже через півхвилини прогримів вибух. Вибухівка була закладена в задній частині автомобіля Mitsubishi Outlander, повідомляє регіональне відділення Національної поліції.

До місця подій стягнулося керівництво обласної поліції. Також тут працювали патрульні, вибухотехніки та представники слідчо-оперативної групи.

На опублікованій фотографії з місця подій видно, що автомобіль начальника поліції отримав пошкодження.

За фактом вибуху розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст 348. Кримінального кодексу України (посягання на життя співробітника правоохоронних органів).

Нагадаємо, що на початку липня прогримів вибух на дитячому майданчику в селі Пашина Балка Дніпропетровської області. Тоді травми отримали шестеро дітей. Попередньо, тут вибухнула граната.