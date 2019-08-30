Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Під Дніпром невідомі підірвали автомобіль начальника поліції. Фото: Україна.ру

Під Дніпром невідомі підірвали автомобіль начальника поліції (ФОТО)

30 сер 2019, 15:20
999

Вибух під Дніпром прогримів сьогодні в автомобілі начальника відділення поліції міста Первомайськ Дніпропетровської області. В результаті інциденту чиновник не постраждав.

Loading...

Керівник місцевої поліції сів за кермо власного автомобіля і вже через півхвилини прогримів вибух. Вибухівка була закладена в задній частині автомобіля Mitsubishi Outlander, повідомляє регіональне відділення Національної поліції.

До місця подій стягнулося керівництво обласної поліції. Також тут працювали патрульні, вибухотехніки та представники слідчо-оперативної групи.

На опублікованій фотографії з місця подій видно, що автомобіль начальника поліції отримав пошкодження. Під Дніпром невідомі підірвали автомобіль начальника поліції. Фото: npu.gov.ua

За фактом вибуху розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст 348. Кримінального кодексу України (посягання на життя співробітника правоохоронних органів).

Нагадаємо, що на початку липня прогримів вибух на дитячому майданчику в селі Пашина Балка Дніпропетровської області. Тоді травми отримали шестеро дітей. Попередньо, тут вибухнула граната.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Зеленський пропонує реформувати прокуратуру: новий законопроект містить низку нововведень

Президент України Володимир Зеленський подав на розгляд парламенту законопроект № 1032, який передбачає реформування прокуратури. Документ вносить зміни до закону «Про прокуратуру»

Новини України
19:04
Новини партнерів
Загрузка...