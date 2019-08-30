Под Днепром неизвестные взорвали автомобиль начальника полиции. Фото: Украина.ру

https://racurs.ua/n126134-pod-dneprom-neizvestnye-vzorvali-avtomobil-nachalnika-policii-foto.html

Ракурс

Взрыв под Днепром прогремел сегодня в автомобиле начальника отделения полиции города Первомайск Днепропетровской области. В результате инцидента чиновник не пострадал.

Loading...

Руководитель местной полиции сел за руль собственного автомобиля и уже спустя через полминуты прогремел взрыв. Взрывчатка была заложена в задней части автомобиля Mitsubishi Outlander, сообщает региональное отделение Национальной полиции.

К месту событий стянулось руководство областной полиции. Также здесь работали патрульные, взрывотехники и представители следственно-оперативной группы.

На опубликованной фотографии с места событий видно, что автомобиль начальника полиции получил повреждения.

По факту взрыва начато уголовное производство по ч. 1 ст 348. Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Напомним, что в начале июля прогремел взрыв на детской площадке в селе Пашина Балка Днепропетровской области. Тогда травмы получили шестеро детей. Предварительно, здесь взорвалась граната.