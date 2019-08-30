Украина, Польша и США подписали договор о поставках газа. Фото: rbk.ru

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Газовое соглашение между Украиной, Польшей и США о поставках природного газа, которые были предметом переговоров с 2016 года, будет подписано в ближайшее время.

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Соответствующий документ должны подписать министр энергетики США Рик Перри, секретарь СНБО Украины Александр Данилюк и представитель правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский. Об этом сегодня сообщает «Европейская правда» со ссылкой на BiznesAlert.

В рамках трехстороннего соглашения планируется организация поставок сжиженного газа из США в Украину через Польшу, а также развитие газовой инфраструктуры.

Соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польшей, инфраструктуры хранения в Украине и экспорта американского сжиженного газа.

Напомним, американский сжиженный газ будет доставляться в Украину через территорию Польши. Договор об этом заключили «Энергетические ресурсы Украины» и польская компания PGNiG. Уже в ноябре 2019 года в Украину будет доставлена первая партия газа.