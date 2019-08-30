Венецианская комиссия проверит легитимность возвращения России в ПАСЕ

Венецианская комиссия проверит законность нахождения российской делегации в ПАСЕ. Фото: polityka.pl

https://racurs.ua/n126129-venecianskaya-komissiya-proverit-legitimnost-vozvrascheniya-rossii-v-pase.html

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Венецианская комиссия проверит, были ли соблюдены все правила и требования при возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

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Рассмотрение этого вопроса состоится в период с 11 по 12 октября 2019 года в Венеции. Об этом сообщает «Укринформ».

Венецианская комиссия включила в повестку дня проверку соблюдения международных стандартов во время выборов в Госдуму России, которые также были проведены на территории оккупированного Крыма, после чего была сформирована делегация для участия в заседаниях ПАСЕ.

Соответствующий запрос был сделан комитетом ПАСЕ по вопросам правил процедур, иммунитетов и институционных дел в ответ на требование украинской делегацией в конце июня.

Ранее сообщалось, что члены делегации Великобритании в ПАСЕ призвали пересмотреть решение о возвращении россиян в организацию. Свое заявление британские парламентарии аргументировали жестокостью российских силовиков, которые применили силу против мирных демонстрантов во время недавних митингов в Москве в поддержку независимых кандидатов на будущих выборах.

Напомним, 26 июня российской делегации позволили вернуться в ПАСЕ несмотря на то, что Россия так и не выполнила необходимые для этого требования Совета Европы. За такое решение тогда проголосовали 116 парламентариев.

Против возвращения России в ПАСЕ проголосовали представители Украины, Польши, Грузии, Литвы, Латвии, Великобритании и Эстонии.

Российскую делегацию исключили из ПАСЕ в апреле 2014 года. Таким образом Совет Европы продемонстрировал свое осуждения и неодобрение действий России по отношению к Украине. Речь идет о незаконном захвате Крыма и начали военной агрессии на востоке страны.