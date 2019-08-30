Суд оправдал беркутовца, обвиняемого в пытках майдановцев на Грушевского, фото — Медиапорт

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Суд в Киеве оправдал беркутовца из Харькова, которого обвиняли в пытках майдановцев на улице Грушевского в январе 2014 года.

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Такое решение 30 августа вынес Днепровский районный суд столицы. Экс-беркутовца Андрея Хандрыкина обвиняли в избиении и пытках активистов Майдана. Эти преступления произошли на колоннаде стадиона «Динамо» в января 2014 года возле памятника Валерию Лобановскому.

«Громадське» сообщает, что суд вынес оправдательный приговор для Хандрыкина, поскольку при рассмотрении не было доказано, что он совершал преступление.

Решение Фемиды зачитала судья Оксана Бирса. Хандрыкин отсутствовал на судебном заседании. Он до сих пор работает в харьковской полиции.

Кроме Хандрыкина в деле фигурируют двое его коллег из «Беркута» — Владислав Мастега и Артем Войлоков. Когда они получили подозрения от правоохранителей, то сбежали в Россию.

Расследование по ним выделили в отдельные производства и приостановили, поэтому Хандрыкин был единственным обвиняемым по делу.

Напомним, что вчера Верховная Рада переутвердила Арсена Авакова минстром внутренних дел в новом правительстве Алексея Гончарука.