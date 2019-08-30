Суд виправдав беркутівця, звинуваченого у катуванні майданівців на Грушевського, фото — Медіапорт

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Суд у Києві виправдав беркутівця з Харкова, якого звинувачували у катуванні майданівців на вулиці Грушевського в січні 2014 року.

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Таке рішення 30 серпня виніс Дніпровський районний суд столиці. Екс-беркутівця Андрія Хандрикіна звинувачували у побитті та катуванні активістів Майдану. Це злочини сталися на колонаді стадіону «Динамо» у січні 2014 року поблизу пам’ятника Валерію Лобановському.

«Громадське» повідомляє, що суд ухвалив виправдувальний вирок для Хандрикіна, оскільки під час розгляду не було доведено, що він вчиняв злочин.

Рішення Феміди зачитала суддя Оксана Бірса. Хандрикін був відсутній на судовому засіданні. Він дотепер працює у харківській поліції.

Окрім Хандрикіна у справі фігурують двоє його колег з «Беркуту» — Владислав Мастега та Артем Войлоков. Коли вони отримали підозри від правоохоронців, то втекли до Росії.

Розслідування по ним виділили в окремі провадження і призупинили, тому Хандрикін був єдиним обвинуваченим у справі.

Нагадаємо, що вчора Верховна Рада перезатвердила Арсена Авакова мінстром внутрішніх справ у новому уряді Олексія Гончарука.