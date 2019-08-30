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Ракурс
Лоукостер SkyUp получил разрешение на полеты в Шри-Ланку. Фото: epravda.com

Лоукостер SkyUp получил разрешение на полеты в Шри-Ланку

30 авг 2019, 14:30
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Лоукостер SkyUp будет совершать полеты в Шри-Ланку. Речь идет о рейсе Киев — Коломбо. Разрешение на полеты лоукостер получил от Государственной авиационной службы Украины.

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Разрешение вступит в силу с 1 октября этого года, его срок действия неограничен. По решению Госавиаслужбы, лоукостер может совершать два рейса на Шри-Ланку в неделю на регулярной основе, сообщает пресс-служба ведомства.

Также на заседании было принято решение разрешить SkyUp осуществлять рейсы в Тель-Авив с 25 сентября по 4 октября на период празднования еврейского Нового года. Рейсы могут совершаться каждый день.

При этом Госавиаслужба отказала лоукостеру в осуществлении регулярных авиарейсов сообщением Киев — Зальцбург.

Напомним, что с 1 августа Шри-Ланка отменила визовый сбор для украинцев и граждан еще 47 стран. Ранее он составлял 25 долл. В Шри-Ланке бесплатно украинцы смогут пребывать в течение 30 дней.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в июне скандальный Барышевский райсуд приостановил лицензию авиакомпании SkyUp. Санкции ввели якобы из-за систематического невыполнения обязательств перед клиентами, задержек рейсов и отсутствия контроля за выполнением норм авиабезопасности. В компании решение назвали абсурдным и обжаловали его. Иск подавала жительница Барышевки Оксана Пасенко, которая в последствии заявила, что никогда не пользовалась услугами компании.

Источник: Ракурс


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