Дело MH17: Bellingcat утверждает, что в обмен пленными россияне поставили свидетеля по делу сбитого "Боинга", фото - 24 канал

https://racurs.ua/n126130-bellingcat-v-obmen-s-rossiyskoy-storony-postavili-svidetelya-po-delu-mh17.html

Ракурс

В обмен удерживаемыми лицами с российской стороны поставили свидетеля по делу MH17. Об этом 30 августа заявил руководитель британских расследователей из группы Bellingcat Элиот Хиггинс.

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Согласие Украины на выдачу России Владимира Цемаха, который является ключевым свидетелем по делу сбитого малайзийского «Боинга», значительно усложнит судебные перспективы дела.

Говорят, что недавно арестованного Владимира Цемаха передают России в обмен на задержанных Россией украинцев. Достаточно беспозвоночное решение украинской власти повлияет юридически на дело MH17, — написал Хиггинс в Twitter.

Он добавил, что требование россиян выдать им Цемаха, который является гражданином Украины, означает стремление РФ скрыть еще один след РФ в деле MH17.

Хиггинса поддержал и украинский журналист Юрий Бутусов. Он считает, что Россия по-прежнему затягивает обмен, чтобы подтолкнуть украинскую власть к невыгодной формуле обмена. Бутусов также убежден, что россияне требуют выдачи Цемаха, который был командиром роты наемников в 2014 году.

«Ракурс» сообщал, что в начале июля СБУ провела спецопрацию: силовики задержали и вывезли из оккупированного Донбасса, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации ДНР Владимира Цемаха.

Российский террорист Игорь Гиркин, командовавший донецкими наемниками в 2014 году, подтвердил, что подполковник Цемах в июле 2014 года был командиром службы ПВО в городе Снежное. В связи с этим, он является одной из основных целей прокуратуры Нидерландов.