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Вакцинация от кори: в Украине умер пятилетний ребенок с противопоказанием к прививке. Фото: NewsOne

Вакцинация от кори: в Украине умер пятилетний ребенок с противопоказанием к прививке

30 авг 2019, 13:35
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Вакцинация от кори могла спасти жизнь пятилетнему ребенку, однако у него были противопоказания к прививке. В семье умершего мальчика сперва заболел старший брат, который также не был привит.

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Старший ребенок не имел противопоказаний к вакцинации от кори, но по непонятным причинам прививку ему не сделали. В итоге заразился и младший ребенок, сообщает сегодня Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения.

О том, где произошел смертельный случай, в ведомстве не уточнили. Также неизвестна дата происшествия.

В ЦОЗ предупреждают родителей о критической необходимости проводить вакцинацию. Также в ведомстве настаивают на том, чтобы в семьях формировали коллективный иммунитет на уровне 95% и выше. Это поможет защитить от осложнений тех, кто не может получить вакцину по состоянию здоровья.

Также в ведомстве напомнили, что с начала вспышки кори с лета 2017 года в Украине скончались 40 человек. Всего этим заболеванием переболели более 115 тыс. человек.

Напомним, что за последние полгода в Киеве корь «подкосила» более 5 тыс. человек. По данным местных властей, эпидемия стала самой масштабной за все годы независимости Украины.

Источник: Ракурс


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