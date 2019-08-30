Прививки, форма, жилеты: чего ожидать в школах в новом учебном году, фото — "РБК-Украина"

https://racurs.ua/n126127-privivki-forma-jilety-chego-ojidat-v-shkolah-v-novom-uchebnom-godu.html

Ракурс

В понедельник, 2 сентября, в украинских школах начнется новый учебный год. Образовательные новации продолжаются, поэтому родителям и учащимся необходимо готовиться к новым сюрпризам, которые летом подготовила для них власть.

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В частности, в школах разрешили отказаться от обязательной формы, объявления оценок, подтвердили запрет на обучение невакцинированных детей и вводят новое меню в столовых.

Об этих нововведениях сообщает ICTV.

Прививки: в учебные заведения (школы и детсады) не пустят невакцинированных детей. Обязательные прививки защищают детей, учителей и родителей — об этом в августе совместно заявили министры образования и здравоохранения.

Родители непривитых детей могут написать заявление на имя руководителя учебного заведения, чтобы он организовал дистанционное обучение.

Форма одежды: одним из первых решений президента Владимира Зеленского стал указ об отмене обязательной школьной формы.

Светоотражающие жилеты: их обязали носить учащихся 1−4 классов в темное время суток по дороге в школу и домой.

Электронный ученический билет: вместо обычных бумажных билетов ученики получат новые — электронные. Это позволит отслеживать перемещения ребенка с помощью приложения в смартфоне, а школьникам в крупных городах избегать очередей в метро.

Выбор формы обучения: для детей, которые вынуждены пропускать занятия из-за болезни, занятий спортом или музыкой, учителя будут составлять специальный учебный план. Отдельные уроки отныне смогут проводить не педагоги, а кружки или организации. Это поможет также решить проблему дефицита некоторых профильных учителей.

Оценки: учителям запретят вслух объявлять оценки учеников, чтобы их мог услышать весь класс. Педагоги могут только общими характеристиками оценить ответ, но назвать оценки обязаны на перемене индивидуально.

Доски почета: из учебных заведений исчезнут эти атавизмы советской школы. Руководство образования считает, что все дети разные, и их способности также неодинаковые. Кто-то силен в математике, другие — в плавании или игре на фортепиано.

Питание: в школьных столовых появится мультипрофильное меню. Это касается столичных учебных заведений. В то же время обед не станет дороже. Обед в столовой в идеале должен напоминать «шведский стол».

Новая программа: это изменение касается ВНО-2020 по украинской литературе. В программе некоторые произведения писателей убрали, другие — добавили.

Обучение на дому: вводится несколько форм индивидуальной образования.

Семейное предусматривает обучение на дому, если родители могут организовать соответствующий процесс. Школа, к которой причисляют ребенка, будет только отслеживать прогресс ребенка.

Педагогический патронаж касается детей, которые не могут ходить в школу по состоянию здоровья. Речь идет и о начальном, базовом образовании в сельских малокомплектных школах.