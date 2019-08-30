Чиновников «Одесской железной дороги» поймали на взятке. Фото: 34.ua

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Военная прокуратура Южного региона Украины задержала двух чиновников предприятия «Одесская железная дорога» при получения взятки в размере 200 тыс. грн.

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Задержаны начальник и главный инженер службы пути, а также частный предприниматель, который предложил сотрудникам «Одесской железной дороги» неправомерную выгоду за принятие решения в свою пользу. Об этом сегодня сообщает пресс-служба прокуратуры.

Сообщается, что накануне подозреваемые в получении взятки прибыли в Одессу. Там они встретились с предпринимателем, который занимается фермерской деятельностью. За 200 тыс. грн он предложил чиновникам незаконно протянуть к своему предприятию железнодорожную колею. Сразу после передачи денег все они были задержаны.

Готовится сообщение о подозрении фигурантам уголовного производства, открытого по указанном факту согласно ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что председатель одной из территориальных общин Волынской области был задержан при получении взятки. Чиновник обещал помочь местному фермеру с решением нужных ему земельных вопросов.