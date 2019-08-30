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Ракурс
Чиновников «Одесской железной дороги» поймали на взятке. Фото: 34.ua

Чиновники «Одесской железной дороги» погорели на взятке в 200 тыс. грн (ФОТО)

30 авг 2019, 12:58
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Военная прокуратура Южного региона Украины задержала двух чиновников предприятия «Одесская железная дорога» при получения взятки в размере 200 тыс. грн.

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Задержаны начальник и главный инженер службы пути, а также частный предприниматель, который предложил сотрудникам «Одесской железной дороги» неправомерную выгоду за принятие решения в свою пользу. Об этом сегодня сообщает пресс-служба прокуратуры.

Чиновников «Одесской железной дороги» поймали на взятке. Фото: vppdr.gp.gov.ua

Сообщается, что накануне подозреваемые в получении взятки прибыли в Одессу. Там они встретились с предпринимателем, который занимается фермерской деятельностью. За 200 тыс. грн он предложил чиновникам незаконно протянуть к своему предприятию железнодорожную колею. Сразу после передачи денег все они были задержаны.

Чиновников «Одесской железной дороги» поймали на взятке. Фото: vppdr.gp.gov.ua

Готовится сообщение о подозрении фигурантам уголовного производства, открытого по указанном факту согласно ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что председатель одной из территориальных общин Волынской области был задержан при получении взятки. Чиновник обещал помочь местному фермеру с решением нужных ему земельных вопросов.

Источник: Ракурс


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