Чиновників «Одеської залізниці» спіймали на хабарі. Фото: 34.ua

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Військова прокуратура Південного регіону України затримала двох чиновників підприємства «Одеська залізниця» під час одержання хабара в розмірі 200 тис. грн.

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Затримані начальник і головний інженер служби колії, а також приватний підприємець, який запропонував співробітникам «Одеської залізниці» неправомірну вигоду за ухвалення рішення на свою користь. Про це сьогодні повідомляє прес-служба прокуратури.

Повідомляється, що напередодні, підозрювані в одержанні хабара прибули до Одеси. Там вони зустрілися з підприємцем, який займається фермерською діяльністю. За 200 тис. грн він запропонував чиновникам незаконно протягнути до свого підприємству залізничну колію. Одразу після передачі грошей всі вони були затримані.

Готується повідомлення про підозру фігурантам кримінального провадження, відкритого згідно з ч. 3 ст. 368 КК (прийняття пропозиції, обіцянка чи одержання неправомірної вигоди службовою особою). Триває досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що голова однієї з територіальних громад Волинської області був затриманий при одержанні хабара. Чиновник обіцяв допомогти місцевому фермеру з вирішенням потрібних йому земельних питань.