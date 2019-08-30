Щеплення, форма, жилети: чого очікувати у школах в новому навчальному році, фото — "РБК-Україна"

https://racurs.ua/ua/n126127-scheplennya-forma-jylety-chogo-ochikuvaty-u-shkolah-v-novomu-navchalnomu-roci.html

Ракурс

У понеділок, 2 вересня, в українських школах розпочнеться новий навчальний рік. Освітні новації тривають і цього разу батькам та учням необхідно готуватися до нових сюрпризів, які влітку підготувала для них влада.

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Зокрема, у школах дозволили відмовитися від обов’язкової форми, оголошення оцінок, підтвердили заборону на навчання невакцинованих дітей і запроваджують нове меню в їдальнях.

Про ці нововведення повідомляє ICTV.

Щеплення: у навчальні заклади (школи і дитсадки) не пустять невакцинованих дітей. Обов’язкові щеплення захищають дітей, вчителів і батьків — про це в серпні спільно заявили міністри освіти та охорони здоров’я.

Батьки нещеплених дітей можуть написати заяву на ім’я керівника навчального закладу, щоб він організував дистанційне навчання.

Форма одягу: одним з перших рішень президента Володимира Зеленського став указ про скасування обов’язкової шкільної форми.

Світловідбивні жилети: їх зобов’язали носити учнів 1−4 класів в темний час доби по дорозі в школу і додому.

Електронний учнівський квиток: замість звичайних паперових квитків учні отримають нові — електронні. Це уможливить відстежування переміщення дитини за допомогою додатку у смартфоні, а школярам у великих містах уникати черг у метро.

Вибір форми навчання: для дітей, які змушені пропускати заняття через хворобу, заняття спортом чи музикою, вчителі складатимуть спеціальний навчальний план. Окремі уроки відтепер матимуть можливість проводити не педагоги, а гуртки чи організації. Це допоможе й вирішити проблему дефіцити деяких профільних вчителів.

Оцінки: вчителям заборонять вголос оголошувати оцінки учнів, щоб їх міг почути увесь клас. Педагоги можуть тільки загальними характеристика оцінити відповідь, але назвати оцінки зобов’язані на перерві індивідуально.

Дошки пошани: з навчальних закладів зникнуть ці атавізми радянської школи. Керівництво освіти вважає, що усі діти різні, і їхні здібності також неоднакові. Хтось сильний у математиці, інші — у плаванні чи грі на фортепіано.

Харчування: у шкільних їдальнях з’явиться мультипрофільне меню. Це стосується столичних навчальних закладів. Водночас обід не стане дорожчим. Обід у їдальні в ідеалі має нагадувати «шведський стіл».

Нова програма: ця зміна стосується ЗНО-2020 з української літератури. У програмі деякі твори письменників прибрали, інші — додали.

Навчання вдома: запроваджується декілька форм індивідуальної освіти.

Сімейна передбачає навчання вдома, якщо батьки можуть організувати відповідний процес. Школа, до якої зараховують дитину, тільки відстежуватиме прогрес дитини.

Педагогічний патронаж стосується дітей, які не можуть ходити до школи за станом здоров’я. Йдеться і про початкову та базову освіту у сільських малокомплектних школах.