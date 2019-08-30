Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Вакцинація від кору: в Україні померла п'ятирічна дитина з протипоказанням до щеплення. Фото: NewsOne

Вакцинація від кору: в Україні померла п’ятирічна дитина з протипоказанням до щеплення

30 сер 2019, 13:35
999

Вакцинація від кору могла врятувати життя п’ятирічній дитині, проте у неї були протипоказання до щеплення. У сім’ї померлого хлопчика спершу захворів старший брат, який також не був щеплений.

Loading...

Старша дитина не мала протипоказань до вакцинації від кору, але з незрозумілих причин щеплення їй не зробили. Зрештою інфікувалася й молодша дитина, повідомляє сьогодні Центр громадського здоров’я (ЦОЗ) Міністерства охорони здоров’я.

Де саме в Україні стався смертельний випадок, у відомстві не уточнили. Також невідома дата події.

У ЦОЗ попереджають батьків про критичну необхідність проводити вакцинацію. Також у відомстві наполягають на тому, щоб у сім’ях формували колективний імунітет на рівні 95% і вище. Це допоможе захистити від ускладнень тих, хто не може отримати вакцину за станом здоров’я.

Також у відомстві нагадали, що з початку спалаху кору з літа 2017 року в Україні померли 40 осіб. Всього цим захворюванням перехворіли понад 115 тис. осіб.

Нагадаємо, що за останні півроку в Києві кір «підкосив» понад 5 тис. осіб. За даними місцевої влади, епідемія стала наймасштабнішою за всі роки незалежності України.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Обмін є частиною великої угоди з Росією: до чого насправді готують Україну — екс-нардеп

На думку екс-нардепа Вадима Денисенка кінцевою метою Путіна є підписання великої угоди із президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі у нормандському форматі, яка відбудеться у вересні. В договорі Україна піде на значні поступки

Новини України
15:31
Новини партнерів
Загрузка...