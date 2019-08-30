Вакцинація від кору: в Україні померла п'ятирічна дитина з протипоказанням до щеплення. Фото: NewsOne

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Вакцинація від кору могла врятувати життя п’ятирічній дитині, проте у неї були протипоказання до щеплення. У сім’ї померлого хлопчика спершу захворів старший брат, який також не був щеплений.

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Старша дитина не мала протипоказань до вакцинації від кору, але з незрозумілих причин щеплення їй не зробили. Зрештою інфікувалася й молодша дитина, повідомляє сьогодні Центр громадського здоров’я (ЦОЗ) Міністерства охорони здоров’я.

Де саме в Україні стався смертельний випадок, у відомстві не уточнили. Також невідома дата події.

У ЦОЗ попереджають батьків про критичну необхідність проводити вакцинацію. Також у відомстві наполягають на тому, щоб у сім’ях формували колективний імунітет на рівні 95% і вище. Це допоможе захистити від ускладнень тих, хто не може отримати вакцину за станом здоров’я.

Також у відомстві нагадали, що з початку спалаху кору з літа 2017 року в Україні померли 40 осіб. Всього цим захворюванням перехворіли понад 115 тис. осіб.

Нагадаємо, що за останні півроку в Києві кір «підкосив» понад 5 тис. осіб. За даними місцевої влади, епідемія стала наймасштабнішою за всі роки незалежності України.