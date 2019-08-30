Справа MH17: Bellingcat стверджує, що в обмін полоненими росіяни поставили свідка у справі збитого "Боїнга", фото — 24 канал

https://racurs.ua/ua/n126130-bellingcat-v-obmin-z-rosiyskogo-boku-postavyly-svidka-u-spravi-mh17.html

Ракурс

В обмін утримуваними особами з російського боку поставили свідка у справі MH17. Про це 30 серпня заявив керівник британських розслідувачів із групи Bellingcat Еліот Хіггінс.

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Згода України на видачу Росії Володимира Цемаха, який є ключовим свідком у справі збитого малайзійського «Боїнга», значно ускладнить судові перспективи справи.

Кажуть, що недавно заарештованого Володимира Цемаха передають Росії в обмін на затриманих Росією українців. Досить безхребетна угода української влади вплине на юридичну справу MH17, — написав Хіггінс в Twitter.

Він додав, що вимога росіян видати їм Цемаха, який є громадянином України, означає прагнення РФ приховати ще один слід РФ у справі MH17.

Хіггінса підтримав й український журналіст Юрій Бутусов. Він вважає, що Росія нині затягує обмін, щоб підштовхнути українську владу до невигідної формули обміну. Бутусов також переконаний, що росіяни вимагають видачі на обмін Цемаха, який був командиром роти найманців в 2014 році.

«Ракурс» повідомляв, що на початку липня СБУ провела спецопрацію: силовики затримали і вивезли з окупованого Донбасу, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов’янської бригади терористичної організації ДНР Володимира Цемаха.

Російський терорист Ігор Гіркін, який командував донецькими найманцями в 2014 році, підтвердив, що підполковник Цемах у липні 2014 року був командиром служби ППО в місті Сніжне. У зв’язку з цим, він є однією з основних цілей прокуратури Нідерландів.