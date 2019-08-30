Обмен пленными — часть большой сделки с Россией: к чему на самом деле готовят Украину, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/n126135-obmen-yavlyaetsya-chastu-krupnoy-sdelki-s-rossiey-k-chemu-na-samom-dele-gotovyat-ukrainu.html

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События вокруг вероятного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, активизация диалога между Киевом и лидерами европейских государств, подготовка к встрече в нормандском формате побуждают экспертов выяснять истинные намерения государства-агрессора.

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По мнению журналиста, бизнесмена и экс-нардепа Вадима Денисенко конечной целью Путина является подписание крупной сделки с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в нормандском формате, которая состоится в сентябре.

Именно для этого Путин согласился на обмен пленными, который является первым шагом к крупной сделке, о которой говорил Трамп, — написал экс-депутат в Фейсбук.

Основным пунктом договоренностей будет станет вопрос аннексии Крыма. Россия будет решать его или признанием Украиной захвата полуострова, или развалом Украины.

По словам Денисенко, Путин потребует от Украины согласиться на следующие пункты:

амнистия всех без каких-либо претензий;

закон о региональных языках, в котором повторятся основные новеллы закона Кивалова (есть идея принять его этой осенью)

взаимное прекращение судебных исков с одновременным подписанием газового контракта;

запуск крымского канала (будет привязан к газовому контракту и будет идти в паре с ним);

закон об особенностях функционирования ЛДНР с закреплением в Конституции всех пунктов, которые были прописаны в минских сделках (до середины 2020 года);

совместный контроль над границей украинских пограничников, представителей ООН и «народной милиции»;

имущественное решение о возвращении национализированной ЛДНР собственности бывшим владельцам;

подписание документа вроде Будапештского меморандума;

создание фонда восстановления Донбасса (ориентировочно 10−15 млрд долл.)

открытие МВФ новой программы для Украины на сумму 30−50 млрд долл.

В то же время он считает, что даже после таких уступок война в Донбассе не прекратится, поскольку она нужна Путину, чтобы держать в тонусе Украину и сделать террористов частью переговорного процесса.